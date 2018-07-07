Ещё
Лавров заявил о готовности России углублять деловое сотрудничество с Китаем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров заявил о готовности России углублять деловое сотрудничество с Китаем 

RT на русском 7 июля 2018
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И в Вене заявил о готовности России углублять деловое сотрудничество и стратегическую координацию с Китаем.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление китайского внешнеполитического ведомства.
«Россия готова укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Китаем, углублять деловое сотрудничество, совместно защищать цели и принципы Устава ООН, а также нормы международного права», — сказал Лавров.
4 июня Лавров и Ван И в ходе встречи в Претории договорились усилить координацию по ситуации на Корейском полуострове.
Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с ФАН рассказал о роли России в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.
RT на русском: последние новости
Песков: Путин следит за реакцией на изменения пенсионного законодательства В Крыму прокомментировали заявление Гриценко о последствиях попыток Украины отнять полуостров силой МИД России призывает международное сообщество присоединиться к разминированию в Сирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»144
Москва ушла под воду24
Савченко избили в Киеве70
У россиян появится новый вид заработка16
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло27
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение