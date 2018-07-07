Лавров заявил о готовности России углублять деловое сотрудничество с Китаем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И в Вене заявил о готовности России углублять деловое сотрудничество и стратегическую координацию с Китаем

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление китайского внешнеполитического ведомства.

«Россия готова укреплять стратегическую коммуникацию и координацию с Китаем, углублять деловое сотрудничество, совместно защищать цели и принципы Устава ООН , а также нормы международного права», — сказал Лавров.

4 июня Лавров и Ван И в ходе встречи в Претории договорились усилить координацию по ситуации на Корейском полуострове.