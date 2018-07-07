Ещё
Меркель рассказала, каких отношений с Россией хотят страны-участницы НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель рассказала, каких отношений с Россией хотят страны-участницы НАТО 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страны Североатлантического Альянса хотели бы достигнуть «разумных» отношений с российской стороной. Об этом она сказала в видеообращении, опубликованном на сайте правительства в ФРГ в преддверии саммита НАТО на следующей неделе.
"Мы хотели бы в равной степени иметь разумные отношения с Россией. Поэтому переговоры в Совете НАТО-Россия будут всегда иметь место", — сказала Меркель.
При этом она добавила, что альянс должен обладать «решимостью», чтобы защищать себя.
Также Меркель заявила, что НАТО необходим в XXI веке, так как альянс является гарантом безопасности в мире.
Ранее сообщалось, что участники саммита НАТО обсудят сдерживание России.
Газета.Ru: последние новости
WP: Путин может "воспользоваться" неопытностью Трампа на встрече в Хельсинки Макрон приедет в Россию на полуфинальный матч сборной Франции СМИ: близкий к Кадырову человек займется климатом
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»144
Москва ушла под воду24
Савченко избили в Киеве70
У россиян появится новый вид заработка16
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло27
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение