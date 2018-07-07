Благодарность от Валентины Матвиенко 

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила спикера Законодательного Собрания Владимирской области Владимира Киселева благодарственным письмом. Как сказано в документе, высокую оценку председатель Законодательного Собрания региона получил за большой вклад в совершенствование федерального законодательства.
Напомню, что Владимир Киселёв входит в Президиум Совета законодателей РФ, возглавляет комиссию Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям. Ранее Владимир Киселёв был удостоен почётного знака «За заслуги в развитии парламентаризма» — высшего знака отличия Совета Федерации.
Отмечу, что на площадке Совета законодателей глава парламента Владимирской области озвучивал инициативы по внесению изменений в федеральные законы, часть которых была поддержана руководством страны.
В частности, по итогам заседания Совета законодателей, которое прошло в апреле в Санкт-Петербурге, предложения по внесению изменений в федеральный закон «О связи» нашли отражение в поручениях президента Владимира Путина Правительству Российской Федерации.