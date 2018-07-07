Благодарность от Валентины Матвиенко

Напомню, что Владимир Киселёв входит в Президиум Совета законодателей РФ , возглавляет комиссию Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям. Ранее Владимир Киселёв был удостоен почётного знака «За заслуги в развитии парламентаризма» — высшего знака отличия Совета Федерации.

Отмечу, что на площадке Совета законодателей глава парламента Владимирской области озвучивал инициативы по внесению изменений в федеральные законы, часть которых была поддержана руководством страны.