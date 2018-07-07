В Крыму прокомментировали заявление Гриценко о последствиях попыток Украины отнять полуостров силой

«Прежде всего, я искренне надеюсь, что ни в одном уме на Украине не возникнет мысль осуществить эту попытку. С точки зрения того, к чему она может привести, хочу сказать, что очень редко соглашаюсь с украинскими политиками, но в данном случае заявление абсолютно трезвое и рациональное… Это приведёт к краху украинских военных возможностей и всему остальному», — сказал он.

Бобков также подчеркнул, что благодаря выверенной российской политике многие страны Запада начинают «разворачивается лицом» к России.

«Я понимаю переживания Киева, особенно глядя на то, какое сегодня количество иностранных гостей и лидеров государств приехало в нашу страну в формате проведения чемпионата мира по футболу. Они осознают, что мир меняется, но не в их пользу. Я бы посоветовал им наконец повернуться к гражданам Украины. Мы знаем, что многие украинцы желают союза с Россией, сотрудничества и совместного развития. Как только Киев поймёт, что нужно слышать свой народ, то ситуация нормализуется», — заключил депутат.

Ранее Гриценко рассказал, к чему может привести попытка Киева отнять Крым у России силовым методом.