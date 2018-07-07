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В Крыму прокомментировали заявление Гриценко
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Крым заставил Меркель "взяться за вилы"
Крым заставил Меркель "взяться за вилы"

В Крыму прокомментировали заявление Гриценко о последствиях попыток Украины отнять полуостров силой 

RT на русском 7 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Член президиума Госсовета Крыма Владимир Бобков в беседе с RT прокомментировал заявление экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, по словам которого попытка Киева отнять полуостров у России силовым методом приведёт к санкциям против украинской стороны и в результате к коллапсу государства.
«Прежде всего, я искренне надеюсь, что ни в одном уме на Украине не возникнет мысль осуществить эту попытку. С точки зрения того, к чему она может привести, хочу сказать, что очень редко соглашаюсь с украинскими политиками, но в данном случае заявление абсолютно трезвое и рациональное… Это приведёт к краху украинских военных возможностей и всему остальному», — сказал он.
Бобков также подчеркнул, что благодаря выверенной российской политике многие страны Запада начинают «разворачивается лицом» к России.
«Я понимаю переживания Киева, особенно глядя на то, какое сегодня количество иностранных гостей и лидеров государств приехало в нашу страну в формате проведения чемпионата мира по футболу. Они осознают, что мир меняется, но не в их пользу. Я бы посоветовал им наконец повернуться к гражданам Украины. Мы знаем, что многие украинцы желают союза с Россией, сотрудничества и совместного развития. Как только Киев поймёт, что нужно слышать свой народ, то ситуация нормализуется», — заключил депутат.
Ранее Гриценко рассказал, к чему может привести попытка Киева отнять Крым у России силовым методом.
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