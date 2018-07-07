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Помпео назвал главное препятствие на пути к «светлому будущему» КНДР
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Помпео назвал главное препятствие на пути к «светлому будущему» КНДР 

Деловая газета «Взгляд» 7 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Госсекретарь США Майк Помпео, находящийся с официальным визитом в Пхеньяне, назвал условие, при котором глава Белого дома Дональд Трамп готов гарантировать КНДР «светлое будущее».
В субботу утром госсекретарь США начал второй раунд переговоров с КНДР, встретившись в Пхеньяне с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем, передает ТАСС со ссылкой на Киодо.
По словам Помпео, для получения гарантий от Трампа «необходимо, чтобы была проведена полная денуклеаризация» КНДР.
Накануне Помпео в третий раз прибыл в Пхеньян с официальным визитом, передав Ким Чен Ыну послание от Трампа.
Как ожидается, 7 июля Помпео покинет Пхеньян, после чего отправится в Токио, где проведет трехсторонние переговоры с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Ген Хва.
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