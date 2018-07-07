Помпео назвал главное препятствие на пути к «светлому будущему» КНДР

В субботу утром госсекретарь США начал второй раунд переговоров с КНДР, встретившись в Пхеньяне с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ен Чхолем, передает ТАСС со ссылкой на Киодо.

По словам Помпео, для получения гарантий от Трампа «необходимо, чтобы была проведена полная денуклеаризация» КНДР.

Накануне Помпео в третий раз прибыл в Пхеньян с официальным визитом, передав Ким Чен Ыну послание от Трампа.