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Шмейхель рассказал о встрече Путина с легендами футбола
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Шмейхель рассказал о встрече Путина с легендами футбола 

RT на русском 7 июля 2018
Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель рассказал о встрече президента России Владимира Путина с легендами футбола.
«Все любят этот чемпионат мира, и организаторы хотели бы это использовать, чтобы показать, как будет развиваться страна, когда турнир закончится. Нас, футболистов прошлого, собрали вместо для встречи с Путиным, и он спросил нас, что мы думаем об этом. Это была честь», — заявил Шмейхель в эфире RT.
Он также рассказал, что хотел узнать у Путина президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
«Путин не стал нас спрашивать, кто выиграет чемпионат мира, это хотел у него узнать Джанни Инфантино, но Путин дипломатично ответил, что это может быть любая оставшаяся команда», — сказал Шмейхель.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение главы Франции приехать на полуфинальный матч сборной своей страны на чемпионате мира 2018 года в России.
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