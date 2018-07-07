Шмейхель рассказал о встрече Путина с легендами футбола

Чемпион Европы по футболу и ведущий шоу на RT Петер Шмейхель рассказал о встрече президента России Владимира Путина с легендами футбола.

«Все любят этот чемпионат мира, и организаторы хотели бы это использовать, чтобы показать, как будет развиваться страна, когда турнир закончится. Нас, футболистов прошлого, собрали вместо для встречи с Путиным, и он спросил нас, что мы думаем об этом. Это была честь», — заявил Шмейхель в эфире RT.

Он также рассказал, что хотел узнать у Путина президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино

«Путин не стал нас спрашивать, кто выиграет чемпионат мира, это хотел у него узнать Джанни Инфантино, но Путин дипломатично ответил, что это может быть любая оставшаяся команда», — сказал Шмейхель.