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Президент Грузии: саммит НАТО станет шагом вперед на пути к членству страны в Альянсе
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Президент Грузии: саммит НАТО станет шагом вперед на пути к членству страны в Альянсе 

ТАСС 1 час назад
ТБИЛИСИ, 6 июля. /ТАСС/. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили ожидает, что предстоящий 11-12 июля саммит НАТО станет значительным этапом на пути членства страны в Альянсе. Об этом глава государства заявил журналистам в пятницу в Тбилиси. «Мы ожидаем, что НАТО по достоинству оценит достигнутый Грузией прогресс, а также ждем значительного шага вперед на пути к членству страны в Альянсе», — сказал Маргвелашвили.
Маргвелашвили подчеркнул, что Тбилиси «желает стать членом НАТО и получить все те адекватные шаги, которые ускорят этот процесс». «С этого вопроса начинаются все отношения и диалог с нашими партнерами. Мы убеждены в том, что НАТО и глобально регион будут более защищены, когда Грузия станет членом Альянса», — заявил президент.
Накануне администрация главы грузинского государства сообщила, что Георгий Маргвелашвили примет участие в саммите НАТО в Брюсселе. По данным администрации, «на встречах по вопросам Грузии речь пойдет о вызовах безопасности страны, ее обороноспособности, а также процессе обеспечения безопасности Черного моря, к которому Грузия поэтапно подключается».
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