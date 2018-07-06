Президент Грузии: саммит НАТО станет шагом вперед на пути к членству страны в Альянсе

ТБИЛИСИ , 6 июля. / ТАСС /. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили ожидает, что предстоящий 11-12 июля саммит НАТО станет значительным этапом на пути членства страны в Альянсе. Об этом глава государства заявил журналистам в пятницу в Тбилиси. «Мы ожидаем, что НАТО по достоинству оценит достигнутый Грузией прогресс, а также ждем значительного шага вперед на пути к членству страны в Альянсе», — сказал Маргвелашвили.

Маргвелашвили подчеркнул, что Тбилиси «желает стать членом НАТО и получить все те адекватные шаги, которые ускорят этот процесс». «С этого вопроса начинаются все отношения и диалог с нашими партнерами. Мы убеждены в том, что НАТО и глобально регион будут более защищены, когда Грузия станет членом Альянса», — заявил президент.