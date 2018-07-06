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Лавров рассказал об отношении «пятёрки» к сделке с Ираном
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Лавров: страны «пятёрки» считают политизированным выход США из ядерной сделки с Ираном 

RT на русском 6 июля 2018
Фото: globallookpress.com
Страны «пятёрки» (Россия, Франция, Германия, Китай и Великобритания) согласились, что выход США из соглашения по иранской ядерной программе продиктован желанием политизировать этот процесс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Все согласились в очередной раз, что этот шаг Вашингтона не был продиктован никакими конкретными обстоятельствами, кроме как желанием вновь политизировать этот процесс, ситуацию вокруг Ирана в целом и выдвигать новые условия Ирану, которые не имеют никакое отношение к проблемам, существовавшим вокруг ядерной программы Ирана», — приводит его слова РИА Новости.
Также Лавров заявил, что «весьма неосмотрительно и рискованно» ставить под угрозу «такую важнейшую договорённость», позволяющую «прочно и надёжно» обеспечивать режим нераспространения.
Ранее стало известно, что в Вене 6 июля пройдёт министерская встреча «пятёрки» и Ирана по ядерной сделке.
Участники встречи договорились защищать свои компании от санкций США.
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