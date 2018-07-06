Лавров рассказал об отношении «пятёрки» к сделке с Ираном

Страны «пятёрки» (Россия, Франция, Германия, Китай и Великобритания) согласились, что выход США из соглашения по иранской ядерной программе продиктован желанием политизировать этот процесс. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Все согласились в очередной раз, что этот шаг Вашингтона не был продиктован никакими конкретными обстоятельствами, кроме как желанием вновь политизировать этот процесс, ситуацию вокруг Ирана в целом и выдвигать новые условия Ирану, которые не имеют никакое отношение к проблемам, существовавшим вокруг ядерной программы Ирана», — приводит его слова РИА Новости.
Также Лавров заявил, что «весьма неосмотрительно и рискованно» ставить под угрозу «такую важнейшую договорённость», позволяющую «прочно и надёжно» обеспечивать режим нераспространения.
Ранее стало известно, что в Вене 6 июля пройдёт министерская встреча «пятёрки» и Ирана по ядерной сделке.
Участники встречи договорились защищать свои компании от санкций США.