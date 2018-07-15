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Россия позвала талибов в Москву
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Россия пригласит талибов на встречу московского формата по Афганистану 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: Reuters
Россия пригласит представителей радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) на встречу московского формата по Афганистану, которая состоится до конца лета. Об этом заявил в интервью газете "Коммерсантъ" спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
"Для облегчения процесса запуска переговоров мы еще в прошлом году инициировали диалог так называемого московского формата. До конца лета мы проведем очередную встречу в этом формате, но ее необходимо как следует подготовить, чтобы она была пусть не прорывной, но какой-то результат дала. Хотим, чтобы она стала началом реальных положительных подвижек. А они будут только тогда, когда талибы начнут разговаривать с афганским правительством или более широким спектром афганского истеблишмента", — сказал собеседник издания.
По его словам, главная проблема заключается в том, что талибы рассматривают нынешнее правительство Афганистана "как марионеточное, поставленное американцами и поэтому незаконное". "Вести с ним они переговоры не хотят, а хотят отдельно договариваться с американцами", — пояснил дипломат.
Он подчеркнул, что главная цель московского формата — помочь запустить диалог между афганским правительством и талибами. "Если мы не будем приглашать талибов, то диалог не состоится, — сказал Кабулов. — Поэтому мы, конечно же, рассчитываем, что и талибы приедут на встречу".
В московском формате принимают участие представители Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Очередной раунд консультаций состоялся в апреле 2017 года.
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