Россия позвала талибов в Москву

Россия пригласит талибов на встречу московского формата по Афганистану

"Для облегчения процесса запуска переговоров мы еще в прошлом году инициировали диалог так называемого московского формата. До конца лета мы проведем очередную встречу в этом формате, но ее необходимо как следует подготовить, чтобы она была пусть не прорывной, но какой-то результат дала. Хотим, чтобы она стала началом реальных положительных подвижек. А они будут только тогда, когда талибы начнут разговаривать с афганским правительством или более широким спектром афганского истеблишмента", — сказал собеседник издания.

По его словам, главная проблема заключается в том, что талибы рассматривают нынешнее правительство Афганистана "как марионеточное, поставленное американцами и поэтому незаконное". "Вести с ним они переговоры не хотят, а хотят отдельно договариваться с американцами", — пояснил дипломат.

Он подчеркнул, что главная цель московского формата — помочь запустить диалог между афганским правительством и талибами. "Если мы не будем приглашать талибов, то диалог не состоится, — сказал Кабулов. — Поэтому мы, конечно же, рассчитываем, что и талибы приедут на встречу".