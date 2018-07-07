Депутат «забыл» задекларировать 27 квартир жены

Курский депутат-коммунист «забыл» задекларировать 27 квартир своей жены

В повестку ближайшего заседания Курской областной думы внесен вопрос о прекращении полномочий депутата от КПРФ Игоря Астапова . Стало известно, что коммунист не указал в налоговой декларации десятки квартир, купленных его супругой.

Вопрос о лишении Игоря Астапова полномочий внесен по требованию Курского областного суда, который в мае, удовлетворив соответствующий иск прокуратуры , обязал думу досрочно прекратить полномочия депутата. Роковое для него заседание областной думы намечено на 19 июля, сообщил в пятницу портал Vkurske.com.

Информация о том, что Астапов в декларации за 2016 год не задекларировал имущества на 38 млн рублей вскрылась в ходе прокурорской проверки. В местных изданиях в шутку предположили, что депутат «просто забыл» о 27 квартирах супруги, купленных в 2016 году.

Но сам Астапов отказывается сдавать мандат. Мотивирует это депутат так: согласно региональному закону «О статусе депутата Курской области» он обязан лишь публично проинформировать о непредставленных сведениях общественность. Это он и сделал: на сайте Курской областной думы его декларация исправлена. Если раньше было указано, что Астапов заработал за 2016 год 732,7 тыс. руб., а его супруга — 17,9 млнруб., то теперь доходом жены депутата названы 56,2 млн руб. Указаны и 27 квартир, которые она приобрела.

Стоит заметить, что совете областной думы взял Астапова под защиту, отказавшись выносить его вопрос на обсуждение мандатной комиссии, которая могла бы лишить его полномочий своим решением. После этого прокуратура и обратилась напрямую к парламентариям, требуя от них расстаться с коллегой-коммунистом.