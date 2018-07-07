Правительство одобрило создание ТОР «Заречный»

Кабмин постановил создать ТОР «Заречный» в Пензенской области

ТОР будет создан на территории закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) — города Заречного.

"Создание ТОР "Заречный" будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию ЗАТО город Заречный, созданию дополнительных рабочих мест, сохранению кадрового потенциала города, созданию гражданских производств на основе инновационных разработок предприятий атомной отрасли, привлечению инвестиций", — говорится в пояснительной записке к документу.

Создание инфраструктуры ТОР будет финансироваться за счет бюджетов Пензенской области и города Заречного, а также за счет внебюджетных источников.