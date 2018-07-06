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Глава FIFA признался в любви к России
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Глава FIFA признался в любви к России 

ТК «Звезда» 6 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Президент FIFA отметил, что гости и участники ЧМ-2018 влюбились в Россию.
Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, что все участники и гости турнира влюбились в Россию благодаря ЧМ-2018. Об этом он заявил на встрече с Владимиром Путиным в Кремле, сообщило РИА Новости. Он добавил, что когда человек встречает жителей и болельщиков, видит красоту Москву и праздник футбола, он не может не влюбиться в Россию.
В свою очередь, Владимир Путин отметил, что праздничную атмосферу помогают создать десятки тысяч иностранных болельщиков.
Российский лидер также поделился мнением, что большинство гостей страны увезут с собой добрые воспоминания и еще не раз вернутся.
Ранее Владимир Путин заявил, что ЧМ-2018 сломал стереотипы иностранцев о России. Он отметил, что российские болельщики воспринимают иностранцев как друзей и людей «общей расширенной футбольной семьи».
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