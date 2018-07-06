Глава FIFA признался в любви к России

Президент FIFA отметил, что гости и участники ЧМ-2018 влюбились в Россию

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что праздничную атмосферу помогают создать десятки тысяч иностранных болельщиков.

Российский лидер также поделился мнением, что большинство гостей страны увезут с собой добрые воспоминания и еще не раз вернутся.

Ранее Владимир Путин заявил, что ЧМ-2018 сломал стереотипы иностранцев о России. Он отметил, что российские болельщики воспринимают иностранцев как друзей и людей «общей расширенной футбольной семьи».