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Трамп отметил укрепление стратегического сотрудничества с Казахстаном
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Трамп отметил укрепление стратегического сотрудничества с Казахстаном 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: Вестник Кавказа
АЛМА-АТА, 6 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил поздравительное письмо президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву по случаю его дня рождения и 20-летия Астаны, в котором констатировал укрепление стратегического сотрудничества двух стран, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.
В Казахстане 6 июля отмечают День столицы и день рождения президента, которому в этом году исполнилось 78 лет.
По данным пресс-службы, в поздравительном письме Трамп «выразил удовлетворение сложившимися личными дружескими отношениями, которые укрепились в ходе январской встречи, прошедшей в Белом доме, и подчеркнул, что стратегическое сотрудничество между двумя странами стало крепче прежнего».
"По случаю вашего дня рождения желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Также от всего сердца поздравляю народ Казахстана с 20-летним юбилеем столицы — Астаны", — цитирует пресс-служба слова Трампа.
По мнению президента США, успешное проведение выставки ЭКСПО-2017 продемонстрировало, что под руководством Назарбаева Астана «стала динамично развивающимся центром Казахстана и останется неугасаемым достоянием для будущих поколений».
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