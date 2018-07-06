Трамп отметил укрепление стратегического сотрудничества с Казахстаном

В Казахстане 6 июля отмечают День столицы и день рождения президента, которому в этом году исполнилось 78 лет.

По данным пресс-службы, в поздравительном письме Трамп «выразил удовлетворение сложившимися личными дружескими отношениями, которые укрепились в ходе январской встречи, прошедшей в Белом доме, и подчеркнул, что стратегическое сотрудничество между двумя странами стало крепче прежнего».

"По случаю вашего дня рождения желаю вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. Также от всего сердца поздравляю народ Казахстана с 20-летним юбилеем столицы — Астаны", — цитирует пресс-служба слова Трампа.

По мнению президента США, успешное проведение выставки ЭКСПО-2017 продемонстрировало, что под руководством Назарбаева Астана «стала динамично развивающимся центром Казахстана и останется неугасаемым достоянием для будущих поколений».