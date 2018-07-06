У России нашли козырь в отношениях с Лондоном

После инцидента в Солсбери Россия не была готова к массовому выдворению своих дипломатов, теперь у нее есть козырь в виде готовящейся встречи президента Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом, сообщает британский телеканал Sky News, обыгрывая фамилию американского лидера (trump переводится как «козырь»).
В отношениях Лондона и Москвы после инцидента в Эймсбери особенно важно, чью сторону займет американский президент, считают в Sky News, передает RT.
«Это испытание, станет ли американский президент вместе со своими союзниками на Западе осуждать Россию или же примет российскую сторону, что это были не они», — отмечают журналисты.
Телеканал сообщает, что английские фанаты на ЧМ-2018 довольны, и даже научились говорить по-русски «Я люблю Россию!». Теперь их настроение подвергнется проверке из-за второй волны отравления «Новичком» в Великобритании.
В России заявили, что это новая попытка «зловредных политических сил запятнать ее доброе имя», сообщает телеканал и цитирует официального представителя МИД Марию Захарову, призывавшую британские правоохранительные органы «не идти на поводу у грязной политической игры» и начать взаимодействие с правоохранительными органами России.
Напомним, на этой неделе в Эймсбери были обнаружены два человека, которые, как утверждается, были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок».
Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.