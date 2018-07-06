Ещё
У России нашли козырь в отношениях с Лондоном
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крым заставил Меркель "взяться за вилы"
Крым заставил Меркель "взяться за вилы"

Sky News: В отношениях с Лондоном у России есть американский козырь 

Деловая газета «Взгляд» 6 июля 2018
Фото: Reuters
После инцидента в Солсбери Россия не была готова к массовому выдворению своих дипломатов, теперь у нее есть козырь в виде готовящейся встречи президента Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом, сообщает британский телеканал Sky News, обыгрывая фамилию американского лидера (trump переводится как «козырь»).
В отношениях Лондона и Москвы после инцидента в Эймсбери особенно важно, чью сторону займет американский президент, считают в Sky News, передает RT.
«Это испытание, станет ли американский президент вместе со своими союзниками на Западе осуждать Россию или же примет российскую сторону, что это были не они», — отмечают журналисты.
Телеканал сообщает, что английские фанаты на ЧМ-2018 довольны, и даже научились говорить по-русски «Я люблю Россию!». Теперь их настроение подвергнется проверке из-за второй волны отравления «Новичком» в Великобритании.
В России заявили, что это новая попытка «зловредных политических сил запятнать ее доброе имя», сообщает телеканал и цитирует официального представителя МИД Марию Захарову, призывавшую британские правоохранительные органы «не идти на поводу у грязной политической игры» и начать взаимодействие с правоохранительными органами России.
Напомним, на этой неделе в Эймсбери были обнаружены два человека, которые, как утверждается, были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок».
Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Курский депутат-коммунист «забыл» задекларировать 27 квартир своей жены Песков рассказал об отслеживании Путиным общественной реакции на пенсионную реформу Правительство одобрило создание ТОР «Заречный» в Пензенской области
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду18
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»115
Савченко избили в Киеве68
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло26
У россиян появится новый вид заработка13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение