Ещё
В МВД заявили о необходимости арбитра для решения споров между странами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МВД заявили о необходимости арбитра для решения споров между странами 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Для решения споров между странами необходим международный арбитр, заявил замглавы МВД России Игорь Зубов, приведя в пример ситуацию с «кибератакой на избирательную систему США».
"Помимо того, что нет четкой единой международной правовой базы, нет еще и органа, который бы мог выступать арбитром и органом расследования различного рода случаев. Допустим, нас обвиняют в кибератаке на американскую избирательную систему, а мы этого не делали. В этом споре кто-то должен провести международное расследование. Кто должен сделать вердикт. Это может быть Интерпол, компьютерный центр международного экономического форума или какая-то новая структура, но это надо делать", — пояснил журналистам Зубов на международном конгрессе по кибербезопасности.
Он уверен, что страны могут договориться о создании международного арбитра, только «нужно друг друга услышать».
Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента США Дональда Трампа с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, ведется в министерстве юстиции и в конгрессе. Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве во внутренние дела и попытках повлиять на выборы в разных странах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения «абсолютно голословными».
Последние новости
Кот Скрипалей мстит Британии. Готический фельетон Актрису Евгению Осипову избили в Москве "Он у нас в какой палате?": в Сети посмеялись над Порошенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду16
Савченко избили в Киеве56
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»66
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло22
В московском метро произошло самоубийство95
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение