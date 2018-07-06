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Путин сменил руководство МВД и СК в регионах
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Путин сменил руководство МВД и СК в регионах 

News.ru 6 июля 2018
Президент РФ Владимир Путин провёл ряд назначение на руководящих постах в МВД, Следственном комитете и ФСИН.
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