Психолог, хорошо знающий Трампа, рассказывает, каков президент на самом деле

Лондон: Врач-психолог Джен Халпер-Хайес (Jan Halper-Hayes) обещает рассказать, каким же человеком на самом деле является Дональд Трамп (Donald Trump). Но сначала она проводит небольшое голосование.

«Поднимите руку те, что считает, что Трамп — тупой».

Никто руку не поднимает.

«Психопат? Социопат? Несколько раз руку поднимать нельзя!»

«А расист?»

Поднимается несколько рук. Работавшая вместе с Трампом Халпер-Хайес рассказывает корреспондентам иностранных изданий в Лондоне, как можно понять ход мыслей президента Америки.

Это важная лекция. Ведь на следующей неделе Трамп летит в Европу. Он примет участие в саммите НАТО и потом проведет несколько дней в Великобритании

У Халпер-Хайес есть свой взгляд на встречу президентов в Финляндии: громкие заявления вряд ли прозвучат, но вполне возможно, что Трамп и Путин закончат встречу как «лучшие друзья».

«Это потрясет многих, ведь они должны быть заклятыми врагами».

Халпер-Хайес уже давно придерживается республиканской линии. Она живет в Лондоне и работает заместителем председателя организации американских республиканцев за рубежом.

Когда Трамп готовился к своей новой должности после проведения выборов в конце 2016 года, Халпер-Хайес принимала участие в работе его команды. Халпер Хайес специализируется на психологии управления в периоды преобразований.

Выбор Трампа, конечно, подразумевал сильные изменения. По словам Халпер-Хайес, Трамп подходит для нынешней ситуации как никто другой.

Хиллари Клинтон (Hillary Clinton), по ее мнению, не было ни единого шанса.

«Хиллари Клинтон уже поступила глупо, когда стала позиционировать себя как Барак Обама (Barack Obama) на третьем президентском сроке», — смеется Халпер-Хайес.

Халпер-Хайес говорит, что знает Трампа еще со времен «Студии 54» (Studio 54). Это нью-йоркский ночной клуб, который считался особенно модным в период популярности диско в 1970-х.

Никаких близких отношений у них не было. У Хайес и Трампа разные характеры.

По мнению Халпер-Хайес, либералы в США и других странах не могут понять Трампа, потому что воспринимают его слишком буквально и не видят за деталями полную картину.

«Трамп понимает те вещи, с которыми США сейчас сталкивается».

Особенно сильно сейчас запутались СМИ.

«Трамп очень искусно сбивает СМИ с толку».

Кроме этого, говорят, что Трамп — перфекционист и склонен к вспышкам гнева. Ему лучше воспринимать информацию на слух, а не читать. Он спит всего по три-четыре часа в сутки, не пьет и не курит. В обществе Трампа все происходит очень быстро.

«Он последовательно непоследователен, и всегда предсказуемо непредсказуем».

Трамп может быть очень ранимым, если на него нападают.

Стоит ли ждать вспышку гнева, если Трамп увидит у лондонских демонстрантов большой рыжий воздушный шар, изображающий «Малыша Трампа» в подгузнике?

Халпер-Хайес заливается смехом. Она ничего не слышала о воздушном шаре, но говорит, что Трамп любит посмеяться над карикатурами. Президента не задела даже та карикатура, на которой его изобразили голым с маленькими руками и маленькими половыми органами.

«Ему это показалось очень смешным».

Трамп не рассказывает анекдоты. Однако иронию он понимает, говорит Халпер-Хайес. Многие считают его добрым.

Однако одну черту он не может вынести: нелояльность.

Сама Халпер-Хайес пару лет назад подошла к границе лояльности, когда «Би-Би-Си» (BBC) процитировали ее слова о «психологической нестабильности» Трампа.

Позже ей пришлось объяснить свои слова.

Однако одну вещь все же стоит спросить. Как же Халпер-Хайес, будучи образованной и умной женщиной, может поддерживать и понимать Трампа?

И ведь речь идет не только о женоненавистнических заявлениях Трампа. Мы говорим в первую очередь о конкретных решениях его администрации: ограничении прав женщин и девушек в вопросах репродуктивного здоровья в США и развивающихся странах.

Халпер-Хайес указывает, что она всегда подчеркивала право на прерывание беременности, хотя сама никогда не смогла бы сделать аборт.

Она также поддерживает права сексуальных меньшинств.

Однако точного ответа на вопрос журналистов она не дает.

Она напоминает, что Трамп поставил на важные посты 12 женщин. «Не удивлюсь, если на позицию нового судьи Верховного суда назначат женщину».

Назначение делает Трамп.

Атмосфера на мероприятии начинает накаляться, когда корреспонденты получают право задавать вопросы.

Почему Трамп хочет уничтожить ЕС , но пытается брататься с такими странами, как Китай Россия ? Почему Мелания Трамп (Melania Trump) приехала в центр содержания нелегальных детей-мигрантов в плаще с надписью «Мне все равно. А вам?»? Да и зачем детей вообще надо отлучать от родителей? Почему Трамп пишет такие твиты?

Удовлетворительных ответов нет. Похоже, между европейскими СМИ и американскими республиканцами очень большой разрыв.

Европе кажется чем-то невообразимым то, что Трамп остается на своей должности, хотя скандалы не прекращаются.

Халпер-Хайес видит этот вопрос совершенно иначе. По ее мнению, либеральные СМИ сосредотачиваются только на плохих сторонах президентского срока Трампа.

«Если бы Трамп ходил по воде, его обвинили бы в том, что он не плавает».

Твиттер — стратегический инструмент для Трампа. В Твиттере можно проверить свои идеи, написать отзыв о чем-нибудь, объявить о предстоящих проектах.

Трамп не приветствует многонациональные организации. Он предпочитает двусторонние договоренности.

«Если появятся причины менять многосторонний договор, то придется со всеми проводить переговоры», — объясняет Халпер-Хайес. Ну да.

Америке Трампа надоело оплачивать чужие счета: «Он не хочет быть свиньей-копилкой для всего мира».

Когда на следующей неделе Трамп прилетит в Великобританию, он посетит, как сообщает британская пресса, летнюю резиденцию Терезы Мэй (Theresa May) и даже заглянет к королеве Елизавете (Elisabeth) в Виндзорский замок. В центре Лондона Трамп не побывает: никто не хочет, чтобы он оказался рядом с местом проведения демонстраций.

Мэй не стоит ждать от отношений США и Англии слишком многого. По мнению Халпер-Хайес, она не умеет развивать отношения.

«Если у США и Англии и появятся особые отношения, то это будут отношения в военных вопросах, а не на уровне высокопоставленных лиц».