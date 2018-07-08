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США открестились от передачи Ким Чен Ыну диска с песней «Человек-ракета»
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США открестились от передачи Ким Чен Ыну диска с песней «Человек-ракета» 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Госсекретарь США Майк Помпео не привозил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну диск с песней Элтона Джона «Человек-ракета» (Rocket Man). Об этом сообщает телеканала NBC со ссылкой на представителя Госдепартамента Хизер Нойерт.
По ее словам, Помпео передал главе КНДР письмо от президента США Дональда Трампа.
О подарке американского лидера ранее сообщало южнокорейское издание Chosun Ilbo со ссылкой на дипломатические источники. Отмечалось, что Трамп и Ким обсуждали песню британского исполнителя во время встречи в Сингапуре в июне. Лидер КНДР напомнил, что Трамп называл его «человеком-ракетой», когда двусторонние отношения были напряженными в 2017 году. Тогда американский лидер спросил, знает ли Ким песню с таким названием, на что тот ответил: «Нет».
Rocket Man — песня британского певца и композитора Элтона Джона, написанная в 1972 году. В 2004-м журнал Rolling Stone включил ее в список «500 величайших песен всех времен».
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