Глава администрации Костромы ушел в отставку

Глава администрации Костромы Виктор Емец добровольно сложил полномочия. Депутаты городской думы Костромы приняли отставку большинством голосов, сообщила в пятницу пресс-служба гордумы.

"Заявление о добровольном сложении полномочий глава администрации подал в думу города Костромы накануне заседания. Отставку приняли с сегодняшнего дня большинством голосов при трех "против" и двух воздержавшихся", — говорится в сообщении.

Сергею Ситникову. Емец объяснил депутатам решение уйти в отставку личными мотивами, не связанными с профессиональной деятельностью. Он поблагодарил депутатов гордумы за шесть лет совместной работы, а также выразил благодарность костромичам и губернатору Костромской области

Обязанности главы администрации с 6 июля исполняет первый замглавы администрации Костромы Олег Болоховец. "В ближайшее время будет сформирована конкурсная комиссия по выбору претендентов на освободившийся пост", — уточнила пресс-служба гордумы.