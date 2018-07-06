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Глава администрации Костромы ушел в отставку
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Глава администрации Костромы ушел в отставку 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Глава администрации Костромы Виктор Емец добровольно сложил полномочия. Депутаты городской думы Костромы приняли отставку большинством голосов, сообщила в пятницу пресс-служба гордумы.
"Заявление о добровольном сложении полномочий глава администрации подал в думу города Костромы накануне заседания. Отставку приняли с сегодняшнего дня большинством голосов при трех "против" и двух воздержавшихся", — говорится в сообщении.
Емец объяснил депутатам решение уйти в отставку личными мотивами, не связанными с профессиональной деятельностью. Он поблагодарил депутатов гордумы за шесть лет совместной работы, а также выразил благодарность костромичам и губернатору Костромской области Сергею Ситникову.
Обязанности главы администрации с 6 июля исполняет первый замглавы администрации Костромы Олег Болоховец. "В ближайшее время будет сформирована конкурсная комиссия по выбору претендентов на освободившийся пост", — уточнила пресс-служба гордумы.
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