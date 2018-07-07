На Украине возмутились соблазнительным описанием Крыма

Австрии Посол Украины Александр Щербаков заявил, что описание Крыма в материале австрийской газеты Die Presse слишком вкусно и соблазнительно. Об этом он написал у себя в Facebook.

«Эта статья похожа на послание из параллельной реальности. Да, мы очень рады за «богатых русских». Да, море действительно теплое. Да, кипарисы и акации очень красивые. Да, пельмени там вкусные. И да, Крым — это действительно хорошее место, которое раньше стоило поездки. Раньше, но не сейчас», — написал Щерба.

По его словам, писать про Крым, не упомянув про запрет въезда в Незалежную после посещения полуострова через территорию России , не только неверно, но и безответственно.