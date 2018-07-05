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Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки в президентском дворце
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Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки в президентском дворце 

ТАСС 5 июля 2018
ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Российско-американский саммит состоится 16 июля в Хельсинки в Президентском дворце. Это подтвердил в четверг корреспонеднту ТАСС представитель Белого дома.
На вопрос о том, где именно президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп собираются встречаться в финской столице, он ответил: «В президентском дворце».
Президентский дворец находится напротив рыночной площади в Южном порту, рядом со зданием мэрии. Площадь дворца составляет порядка 3 тыс. кв метров. В сентябре 1990 года там встречались президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший.
В свою очередь, главный пресс-центр будет в этот день работать во дворце конгрессов Finlandia-talo.
Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, лидеры двух стран обсудят ряд непростых вопросов, в том числе будет комплексно обсуждаться тема Сирии.
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