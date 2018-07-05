Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки в президентском дворце

ВАШИНГТОН, 5 июля. / ТАСС /. Российско-американский саммит состоится 16 июля в Хельсинки в Президентском дворце. Это подтвердил в четверг корреспонеднту ТАСС представитель Белого дома.

Президентский дворец находится напротив рыночной площади в Южном порту, рядом со зданием мэрии. Площадь дворца составляет порядка 3 тыс. кв метров. В сентябре 1990 года там встречались президент СССР Михаил Горбачев и президент США Джордж Буш-старший

В свою очередь, главный пресс-центр будет в этот день работать во дворце конгрессов Finlandia-talo.