Ещё
Лавров переговорил с Могерини
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва ушла по воду
Москва ушла по воду

Лавров обсудил с Могерини в Вене сделку по атому с Ираном, Сирию и Украину 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини ситуацию вокруг ядерной программы Ирана, сирийское урегулирование и обстановку на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи на полях министерского заседания стран — участниц сделки по атому.
"В фокусе внимания при обсуждении международной повестки дня были перспективы сохранения в силе Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, обстановка в странах Западных Балкан, в Сирии и на Украине", — говорится в тексте документа, размещенном в пятницу на сайте дипведомства.
Также в рамках заседания в Вене российский министр встретился со своим китайским коллегой Ван И, с которым обсудил двусторонние вопросы, проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и обстановку на Корейском полуострове.
"Состоялся обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений, взаимодействию в рамках ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), проблематике СВПД, развитию ситуации на Корейском полуострове", — отметили в дипведомстве.
Встреча Лаврова и Ван И прошла перед заседанием глав МИД Ирана и "пятерки" (Великобритания, Германия, Китай, Россия и Франция) в Вене. Главной темой заседания, которое проходит по инициативе Тегерана, станет обеспечение действия ядерной сделки после решения Вашингтона о выходе из нее.
ТАСС: последние новости
Кабмин постановил создать ТОР "Заречный" в Пензенской области Песков: в Кремле не проводят исследований о повышении внимания общества к реформам Макрон будет присутствовать на полуфинальном матче ЧМ с участием французской сборной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло11
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал12
В московском метро произошло самоубийство91
Савченко избили в Киеве24
Американский сенатор приехал в Россию и задумался134
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение