Лавров переговорил с Могерини

Лавров обсудил с Могерини в Вене сделку по атому с Ираном, Сирию и Украину

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини ситуацию вокруг ядерной программы Ирана , сирийское урегулирование и обстановку на Украине . Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам встречи на полях министерского заседания стран — участниц сделки по атому. "В фокусе внимания при обсуждении международной повестки дня были перспективы сохранения в силе Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, обстановка в странах Западных Балкан, в Сирии и на Украине", — говорится в тексте документа, размещенном в пятницу на сайте дипведомства. Также в рамках заседания в Вене российский министр встретился со своим китайским коллегой Ван И, с которым обсудил двусторонние вопросы, проблематику Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и обстановку на Корейском полуострове. "Состоялся обмен мнениями по текущим вопросам двусторонних отношений, взаимодействию в рамках ШОС (Шанхайская организация сотрудничества), проблематике СВПД, развитию ситуации на Корейском полуострове", — отметили в дипведомстве. Германия, Встреча Лаврова и Ван И прошла перед заседанием глав МИД Ирана и "пятерки" ( Великобритания Китай , Россия и Франция ) в Вене. Главной темой заседания, которое проходит по инициативе Тегерана , станет обеспечение действия ядерной сделки после решения Вашингтона о выходе из нее.