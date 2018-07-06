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Кемерово с рабочей поездкой посетил полпред президента в СФО
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Кемерово с рабочей поездкой посетил полпред президента в СФО 

АиФ Кузбасс 6 июля 2018
Фото: АиФ Кузбасс
Кемерово, 6 июля — АиФ-Кузбасс. Рабочую встречу с врио губернатора Сергеем Цивилёвым полпред президента России в СФО Сергей Меняйло провёл в Кемерове.
Пресс-служба Сергея Меняйло сообщает, что на встрече в Кемерове шла речь о выполнении поручений и указов Президента Российской Федерации, в том числе Указа от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Чиновники обсудили меры по повышению инвестиционной привлекательности Кузбасса, перспективы развития угольной и металлургической промышленности. Особое внимание Сергей Меняйло уделил экологическим проблемам региона.
7 июля Сергей Меняйлов планирует посетить торжества в честь 400-летия Новокузнецка.
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