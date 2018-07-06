Лавров и Зариф обсудили международные вопросы 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на "полях" министерской встречи "пятерки" и Ирана в Вене по иранскому атому обсудил с главой МИД ИРИ Мохаммадом Джавадом Зарифом международную проблематику, включая СВПД и сирийское урегулирование, сообщили в МИД РФ.
"Рассмотрены некоторые актуальные международные вопросы, в частности, продолжен обмен мнениями по сирийской проблематике, подготовке Пятого каспийского саммита", — сообщили в МИД РФ.
В ведомстве добавили при этом, что тематика Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) находилась в центре внимания.
'Министры также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия с упором на реализацию договоренностей на высшем уровне об активизации торгово-экономического сотрудничества", — отметили в МИД РФ.