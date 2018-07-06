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РФ хочет продвигать свои инициативы по кибербезопасности на площадке ООН
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РФ хочет продвигать свои инициативы по кибербезопасности на площадке ООН 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россия намерена последовательно продвигать свои инициативы в сфере кибербезопасности на площадке ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия выдвинула ряд инициатив, которые касаются правил ответственного поведения государств в информационной сфере, правовых механизмов противодействия информационной преступности, а также международного регулирования интернета. Намерены последовательно продвигать эти инициативы в первую очередь на площадке самой авторитетной и влиятельной международной организации — Организации Объединенных Наций", — заявил Путин на Международном конгрессе по кибербезопасности.
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