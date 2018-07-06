Песков ответил на вопрос о статусе добровольцев в Сирии

"По официальным каналам если такое обращение поступит, оно наверняка будет направлено в министерство обороны для проработки и выработки каких-то подходов основополагающих", — сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли Кремль реагировать на обращение ветеранской организации, которая в четверг направила предложение дать официальный статус и наделить льготами добровольцев в Сирии.

Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что международная общественная организация «Честь и Родина» и «Общероссийское офицерское собрание» призвали власти РФ признать присутствие в Сирии частных военных специалистов из России, чтобы они могли получить предусмотренные для участников боевых действий привилегии.

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