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Песков ответил на вопрос о статусе добровольцев в Сирии
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Песков ответил на вопрос о статусе добровольцев в Сирии 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Предложения о наделении добровольцев в Сирии официальным статусом в случае их поступления в Кремль будут направлены в Минобороны для оценки, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По официальным каналам если такое обращение поступит, оно наверняка будет направлено в министерство обороны для проработки и выработки каких-то подходов основополагающих", — сказал Песков в ответ на вопрос, будет ли Кремль реагировать на обращение ветеранской организации, которая в четверг направила предложение дать официальный статус и наделить льготами добровольцев в Сирии.
Ранее телеканал «Дождь» сообщил, что международная общественная организация «Честь и Родина» и «Общероссийское офицерское собрание» призвали власти РФ признать присутствие в Сирии частных военных специалистов из России, чтобы они могли получить предусмотренные для участников боевых действий привилегии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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