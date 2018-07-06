Песков назвал позитивным фактом готовность к встрече президентов России и США

В Кремле надеются, что по итогу оба лидера дадут пресс-конференцию.

«Любая подобная встреча играет особую роль», — сказал Песков.

Помимо этого официальный представитель Кремля выразил надежду, что по итогу оба лидера дадут пресс-конференцию.