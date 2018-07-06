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Песков назвал позитивным фактом готовность к встрече президентов России и США
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Песков назвал позитивным фактом готовность к встрече президентов России и США 

ТК «Звезда» 6 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
В Кремле надеются, что по итогу оба лидера дадут пресс-конференцию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позитивным сам факт подготовки двусторонней встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Особенно это важно на фоне того бедственного положения, в котором находятся отношения двух стран.
«Любая подобная встреча играет особую роль», — сказал Песков.
Помимо этого официальный представитель Кремля выразил надежду, что по итогу оба лидера дадут пресс-конференцию.
Встреча Путина и Трампа должна пройти 16 июля в Хельсинки. Предполагается, что лидеры на ней обсудят перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
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