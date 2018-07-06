Трамп убеждён, что Ким Чен Ын видит «более светлое будущее» для своего народа 

Американский президент Дональд Трамп уверен в том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын видит «другое, более светлое будущее для своего народа». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
«Я разговаривал с президентом, пока мы летели. Как он сказал, он верит в то, что председатель Ким Чен Ын видит другое, более светлое будущее для жителей Северной Кореи. Мы оба надеемся, что это правда», — написал Помпео в Twitter.
Ранее стало известно, что Помпео посетит Северную Корею с визитом для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 5 июля.
Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.