Ещё
Трамп убеждён, что Ким Чен Ын видит «более светлое будущее» для своего народа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп убеждён, что Ким Чен Ын видит «более светлое будущее» для своего народа 

RT на русском 6 июля 2018
Американский президент Дональд Трамп уверен в том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын видит «другое, более светлое будущее для своего народа». Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.
«Я разговаривал с президентом, пока мы летели. Как он сказал, он верит в то, что председатель Ким Чен Ын видит другое, более светлое будущее для жителей Северной Кореи. Мы оба надеемся, что это правда», — написал Помпео в Twitter.
Ранее стало известно, что Помпео посетит Северную Корею с визитом для встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном 5 июля.
Политолог, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с НСН оценил прогресс в отношениях США и КНДР.
RT на русском: последние новости
Песков: Путин следит за реакцией на изменения пенсионного законодательства В Крыму прокомментировали заявление Гриценко о последствиях попыток Украины отнять полуостров силой МИД России призывает международное сообщество присоединиться к разминированию в Сирии
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве40
Москва ушла под воду14
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение