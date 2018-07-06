Путин проведет совещание с членами Совбеза

Путин проведет 6 июля совещание с постоянными членами Совбеза

"Совсем скоро Путин уже переключится на вопросы кибербезопасности, он посетит Международный конгресс Сбербанка по кибербезопасности, который проходит в Центре международной торговли, и выступит на нем. Позже, уже в Кремле, глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза", — сказала Песков.

Он добавил, что Кремль позднее проинформирует о темах, которые затрагивались на этом совещании.

Кроме того, по словам пресс-секретаря, на вторую половину дня у главы государства также намечено несколько рабочих встреч.

Как сообщалось ранее, конгресс, организованный Сбербанком при поддержке АНО "Цифровая экономика" и Ассоциации банков России , проходит в Центре международной торговли в Москве 5-6 июля. В форуме принимают участие руководители крупнейших российских и иностранных компаний, мировые эксперты, представители различных российских ведомств, поставщики продуктов и услуг кибербезопасности.

В рамках панельных дискуссий и сессий конгресса обсуждаются важнейшие вызовы в киберсфере. Так, согласно программе форума, пленарные сессии в пятницу будут, в частности, посвящены ключевым вызовам, связанным с цифровизацией всех сфер экономики и транспарентностью цифрового мира.