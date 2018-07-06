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Косачев рассказал о реакции России в случае снятия санкций с парламентариев
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Косачев рассказал о реакции России в случае снятия санкций с парламентариев 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В случае снятия санкций США против российских парламентариев ответные меры будут отменены незамедлительно, американская сторона знает об этом, заявил РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Ранее один из Telegram-каналов сообщил о том, что Вашингтон может рассматривать возможность отмены санкционного режима против российских депутатов и сенаторов для возобновления межпарламентского диалога. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой ранее говорил РИА Новости, что российские парламентарии на встрече с делегацией США поднимут вопрос снятия санкций с членов Совфеда и Госдумы.
"Российская позиция на этот счёт хорошо известна — односторонние санкции противоречат международному праву, а санкции против парламентариев — ещё и основополагающим принципам демократии. Соответствующие российские решения во всех случаях носят ответный и, как правило, зеркальный характер, и подлежат отмене незамедлительно после отмены санкционных решений, явившихся причиной их принятия нами", — сказал Косачев.
По его словам, такая позиция хорошо известна авторам санкционной политики и по определению «не является ни предметом переговоров, ни сюжетом каких-то просьб и обращений с российской стороны».
"Если абсурдность, незаконность и бесперспективность санкционной политики наконец-то становится очевидной и для американской стороны, это можно только приветствовать", — отметил сенатор.
Но российской стороне «об этих процессах ничего не известно, и мы их не инициируем», при этом, разумеется, последовательно и открыто обозначая на всех уровнях и во всех форматах неприятие санкционной логики как таковой, заключил Косачев.
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