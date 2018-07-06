Путин провел перестановки в силовых структурах

Президент России Владимир Путин уволил генерала и полковника МВД.
Согласно указу главы государства, опубликованному на официальном портале правовой информации, своих должностей лишились глава департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению Министерства внутренних дел РФ полковник Ольга Соленова и генерал-лейтенант Александр Сысоев, возглавлявший воронежское управление МВД.
Также своим указом Путин назначил новых глав управлений МВД по Пермскому краю, которым стал генерал-майор Михаил Давыдов, по Камчатскому краю (полковник Михаил Киселев), ростовского управления Федеральной службы исполнения наказаний (генерал-майор Муслим Даххаев), а также главу управления МВД по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ (полковник Александр Князев).
Во второй половине июня президент России произвел сразу два десятка кадровых перестановок в собственной администрации. Например, советниками Путина были назначены зять первого президента РФ Бориса Ельцина Валентин Юмашев и глава правительства Чечни Абубакар Эдельгериев.