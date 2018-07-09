Трамп и Мэй проведут переговоры 13 июля, несмотря на отставки министров

"Президент по-прежнему ожидает рабочего визита (и переговоров) с премьер-министром (Великобритании) 13 июля и дальнейшего укрепления особых отношений США и Великобритании", — заявила Сандерс журналистам. Таким образом она ответила на вопрос, будут ли какие-то изменения в предстоящем визите в связи с отставками с британском правительстве.