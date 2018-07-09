Трамп и Мэй проведут переговоры 13 июля, несмотря на отставки министров 

ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в понедельник подтвердила, что переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, как и планировалось, пройдут 13 июля.
"Президент по-прежнему ожидает рабочего визита (и переговоров) с премьер-министром (Великобритании) 13 июля и дальнейшего укрепления особых отношений США и Великобритании", — заявила Сандерс журналистам. Таким образом она ответила на вопрос, будут ли какие-то изменения в предстоящем визите в связи с отставками с британском правительстве.
В воскресенье, 8 июля, о своей отставке из-за разногласий с премьером по вопросу о будущих торговых и таможенных отношений с ЕС объявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис — ключевая фигура в кабинете министров, учитывая, что Великобритания покидает ЕС уже 29 марта 2019 года. В понедельник в отставку подал глава МИД Борис Джонсон. В настоящее время премьер Тереза Мэй пытается избежать вотума недоверия со стороны коллег по парламенту и спасти как лидерство в Консервативной партии, так и свое премьерство.