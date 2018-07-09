Ещё
Трамп и Мэй проведут переговоры 13 июля, несмотря на отставки министров
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп и Мэй проведут переговоры 13 июля, несмотря на отставки министров 

РИА Новости 10 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 9 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в понедельник подтвердила, что переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, как и планировалось, пройдут 13 июля.
"Президент по-прежнему ожидает рабочего визита (и переговоров) с премьер-министром (Великобритании) 13 июля и дальнейшего укрепления особых отношений США и Великобритании", — заявила Сандерс журналистам. Таким образом она ответила на вопрос, будут ли какие-то изменения в предстоящем визите в связи с отставками с британском правительстве.
В воскресенье, 8 июля, о своей отставке из-за разногласий с премьером по вопросу о будущих торговых и таможенных отношений с ЕС объявил министр по делам Brexit Дэвид Дэвис — ключевая фигура в кабинете министров, учитывая, что Великобритания покидает ЕС уже 29 марта 2019 года. В понедельник в отставку подал глава МИД Борис Джонсон. В настоящее время премьер Тереза Мэй пытается избежать вотума недоверия со стороны коллег по парламенту и спасти как лидерство в Консервативной партии, так и свое премьерство.
Последние новости
Уйти от ракеты. Почему бомбардировщики Ил-28 почти не несли потерь "Пальто за 180 тысяч надел один раз": подростки превращаются в рабов Сирийцы подбили израильский военный самолет
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧМ по футболу не смог затмить пенсионную реформу572
Россиянам «разрешили» сажать картофель52
Над Крымом нависла угроза426
«Он хулиган»: Кеннеди пожаловался на Лаврова99
Трамп пожаловался Путину на «глупых» советников24
Видео
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:26
В парламенте посмеялись над Мэй
В мире Европа
04:27
Россия готовится жить в долг
Экономика Статьи
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:45
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение