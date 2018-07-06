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В Вене началась встреча Лаврова и Зарифа по иранской ядерной программе
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В Вене началась встреча Лаврова и Зарифа по иранской ядерной программе 

RT на русском 6 июля 2018
Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф встретились перед переговорами «пятёрки» и Тегерана по иранской ядерной программе.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ожидается, что на переговорах «пятёрки» будет предпринята попытка согласовать механизм сохранения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранскому атому без Соединенных Штатов.
Ранее сообщалось, что президент Ирана Хасан Рухани заявил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что разочарован предложенным евротройкой пакетом мер, которые должны содействовать сохранению ядерного соглашения.
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