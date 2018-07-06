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Яровая обратилась к российским парламентариям
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Яровая призвала российских парламентариев посещать памятники советским войнам за рубежом 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: Reuters
Члены российского парламента во время официальных визитов в другие страны должны посещать памятники советским воинам. С такой инициативой в пятницу на заседании президиума Совета законодателей выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя случаи осквернения советских памятников в ряде стран.
"Считаю, что должно стать общей практикой: при любой командировке, во время официальных визитов за рубеж мы, как парламентарии, должны сами посещать мемориальные памятники, возлагать цветы, тем самым подтверждая нашу национальную общероссийскую заинтересованность в том, чтобы чтить память тех, кто погиб или в честь кого установлены памятники на территории других стран, и видеть, в каком состоянии находятся эти памятники", — сказала Яровая.
По ее словам, проблема сохранения советских памятников "все больше приобретает политический аспект". "Она связана не столько со стремлением уничтожить прошлое, сколько выстроить будущее. Все то, что связано с осквернением могил, памятников, исторической памяти, направлено на то, чтобы лишить молодое поколение правдивых знаний о том, какова история и каковы уроки этой истории", — отметила законодатель.
Со своей стороны первый зампредседателя Совета Федерации Николай Федоров констатировал, что в случаях с осквернением советских памятников часто речь идет "о преступном попустительстве со стороны властей". Особо неприемлемой он назвал ситуацию в Прибалтике и на Украине.
В четверг неизвестные осквернили мемориал советским воинам-освободителям в центре Вены на площади Шварценбергплац, облив его черной краской. Монумент в нынешнем году уже трижды подвергся осквернению. Посольство РФ каждый раз направляло в МИД Австрии ноту протеста с требованием принять срочные меры по устранению нанесенного ущерба, выявлению и наказанию виновных лиц, а также недопущению подобных инцидентов впредь.
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