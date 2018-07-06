Яровая обратилась к российским парламентариям

Яровая призвала российских парламентариев посещать памятники советским войнам за рубежом

Члены российского парламента во время официальных визитов в другие страны должны посещать памятники советским воинам. С такой инициативой в пятницу на заседании президиума Совета законодателей выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая , комментируя случаи осквернения советских памятников в ряде стран.

"Считаю, что должно стать общей практикой: при любой командировке, во время официальных визитов за рубеж мы, как парламентарии, должны сами посещать мемориальные памятники, возлагать цветы, тем самым подтверждая нашу национальную общероссийскую заинтересованность в том, чтобы чтить память тех, кто погиб или в честь кого установлены памятники на территории других стран, и видеть, в каком состоянии находятся эти памятники", — сказала Яровая.

По ее словам, проблема сохранения советских памятников "все больше приобретает политический аспект". "Она связана не столько со стремлением уничтожить прошлое, сколько выстроить будущее. Все то, что связано с осквернением могил, памятников, исторической памяти, направлено на то, чтобы лишить молодое поколение правдивых знаний о том, какова история и каковы уроки этой истории", — отметила законодатель.

Со своей стороны первый зампредседателя Совета Федерации Николай Федоров констатировал, что в случаях с осквернением советских памятников часто речь идет "о преступном попустительстве со стороны властей". Особо неприемлемой он назвал ситуацию в Прибалтике и на Украине