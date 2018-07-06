Лидеры Литвы и Италии призывают ЕС и НАТО укреплять внутреннее единство

Согласно сообщению, опубликованному резиденцией президента Литвы, главы двух государств провели переговоры по вопросам международной безопасности, внутреннего сотрудничества ЕС и НАТО, а также проблемам мигрантов и беженцев в европейских странах. Д. Грибаускайте заявила, что Вильнюс и Рим единодушно считают, что урегулирование всех стоящих перед Европой вызовов требует солидарности внутри ЕС и НАТО.

В сообщении также говорится, что в ходе переговоров С. Маттарелла выразил благодарность Литве за поддержку в вопросах миграции и беженцев на саммите ЕС, состоявшемся на прошлой неделе, подчеркнув, что ни одна страна не может справиться с этими проблемами в одиночку. —0—