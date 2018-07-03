Родительский наказ. Отец премьера Польши советует сыну наладить отношения с РФ

По мнению Корнеля Моравецкого, польские власти, СМИ и представители польской элиты фактически «настраивают поляков против россиян», пишет агентство РИА Новости.

Отец польского премьера рассказал, что сожалеет о том, что после победы Владимира Путина на выборах президента РФ, со стороны властей Польши не было никакой реакции.

— Мне жаль, что после выборов господина президента Путина с нашей стороны — со стороны президента Дуды, со стороны моего сына премьера не была направлена поздравительная телеграмма президенту Путину. Я сожалею по этому поводу, это было плохо, надо было это сделать, — цитирует агентство Моравецкого.

Как полагает старейший польский депутат, власти его страны недооценивают значение РФ . И налаживание добрососедских отношений Польши и России — в интересах не только двух стран, но и в интересах Европы и всего мира в целом

— Думаю, что мы, поляки, равно как и вы, россияне, не хотим находиться в состоянии враждебности, а хотим быть в дружественных отношениях, — заключил он.

Ранее Пятый канал рассказывал, что в интервью изданию Politico премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал Россию главной угрозой для своей страны.