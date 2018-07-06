Кто возглавит регион? Изучаем кандидатов в губернаторы Владимирской области

Выборы губернатора Владимирской области и депутатов регионального парламента пройдут 9 сентября. Кто уже числится кандидатами на должность главы региона?

Как известно, Светлана Орлова готова участвовать и в сентябрьских выборах от «Единой России» . Президиум Генерального совета «Единой России» утвердил протоколы конференций Красноярского, Хабаровского, Владимирского и Самарского регионального отделений партии по выдвижению кандидатов в губернаторы.

Таким образом, федеральное руководство «Единой России» официально дало «добро» на выдвижение во Владимирской области в качестве кандидата в губернаторы от партии власти Светланы Орловой.

А 21 июня действующая глава региона подала в избирательную комиссию Владимирской области документы для выдвижения на губернаторские выборы от партии «Единая Россия». Она стала первым кандидатом в губернаторы, пришедшим в избирком с пакетом необходимых документов.

Владимир Сипягин

Высший Совет Либерально-демократической партии России утвердил Владимира Сипягина для выдвижения конференцией Владимирского регионального отделения ЛДПР для участия в выборах губернатора Владимирской области.

Владимир Владимирович Сипягин родился в 1970 году в украинском Харькове . В сентябре 2013 года его избрали депутатом Законодательного Собрания Владимирской области по списку ЛДПР. В облпарламенте он возглавляет комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии. Также Сипягин возглавляет Федерацию конькобежного спорта Владимирской области.

Владимир Сипягин уже участвовал в выборах губернатора области — 8 сентября 2013 года он занял почётное 3-е место, набрав 4% голосов (для сравнения — действующий губернатор Светлана Орлова получила 74,7% голосов избирателей, а за коммуниста Анатолия Боброва высказались чуть более 10% от принявших участие в выборах жителей области).

Владимир Сипягин сообщил, что победу на выборах губернатора Владимирской области ему одержать будет «однозначно тяжеловато», так как «административный ресурс ещё никто не отменял». Вместе с тем, он рассчитывает занять 2-е место с результатом не менее 10% голосов избирателей.

29 июня кандидат в губернаторы Владимирской области от Коммунистической партии Российской Федерации — известный тележурналист, публицист и общественный деятель Максим Шевченко — представил в избирательную комиссию Владимирской области документы для начала процедуры регистрации для участия в выборах.

Уроженцу Москвы Максиму Шевченко 52 года. Он работал в нескольких СМИ, был телеведущим на центральном телевидении, членом Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России и федеральной Общественной палате. В мае 2018 года он заявил о выходе из состава СПЧ из-за того, что Совет отказался дать оценку массовым арестам и избиениям участников акции «Он нам не царь» представителями неизвестных вооружённых формирований.

3 марта Максим Шевченко приезжал во Владимир для участия в митинге в поддержку кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина . Шевченко не исключает появления в его команде выходцев из других регионов, при этом он принципиально не называет их «варягами»: по его убеждению, если человек — патриот, то он может работать в любой точке страны, откуда бы он не был родом. Иван Алтухов и Александр Леонтьев

О проявлении ещё 2-х потенциальных участников «губернаторской» предвыборной кампании сообщает «Вестник избирательной комиссии Владимирской области». 26 июня документы на выдвижение на должность губернатора Владимирской области представил Иван Алтухов, выдвинутый избирательным объединением «Политическая партия Коммунистическая партия социальной справедливости», сокращённо КПСС . Иван Алтухов — участник практически всех выборов в нашей области за последние много лет. К примеру, на выборах в Заксобрание в 2013 году он выдвигался от партии.

«Гражданская сила»

А 27 июня документы на участие в губернаторских выборах 9 сентября принёс в облизбирком бывший вице-губернатор Владимирской области Александр Леонтьев. Его выдвинуло владимирское региональное отделение партии «Народ против коррупции».

Леонтьев родился в 1959 году в Красноярске , с 1991 года живёт во Владимире. В 1991 — 2003 годах был гендиректором строительной Корпорации во Владимире. С 2000 года — председатель регионального отделения Российской партии пенсионеров. 2005-2008 годы — депутат Законодательного Собрания Владимирской области. После создания «Справедливой России» , в которую влили партию пенсионеров, ушёл из партии.

На выборах в Госдуму в декабре 2007 года был кандидатом по списку КПРФ. В 2009 году стал первым секретарем Владимирского горкома КПРФ. В 2009 году Александр Леонтьев занял пост заместителя губернатора Владимирской области — госсекретаря. Занимал эту должность до середины января 2012 года. В сентябре 2012 года возглавил партию «Рождённые в СССР».

Комментарий

Председатель Избирательной комиссии Владимирской области Вадим Минаев