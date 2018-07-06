Поклонская не оказала чести конгрессменам США

Поклонская отказалась стоя приветствовать конгрессменов США

Фотография реакции Поклонской на прибытие в зал заседаний Госдумы американских политиков опубликована в Facebook Леонида Дегтярева, бывшего начальника управления PR «Корпорации развития Республики Крым».

Дегтярев напомнил, что американские конгрессмены наложили санкции на Россию

Делегация конгрессменов США во главе с сенатором Ричардом Шелби посетила Россию с визитом 2-5 июля. Во время посещения Госдумы Шелби признался, что удивлен аншлагом в зале пленарных заседаний нижней палаты российского парламента. Он отметил, что такое редко бывает в работе палат американского конгресса.

Шелби также заявлял, что отношения России и США отличаются напряженностью, но при всех имеющихся противоречиях Москве и Вашингтону необязательно быть противниками.