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Поклонская не оказала чести конгрессменам США
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Поклонская отказалась стоя приветствовать конгрессменов США 

Деловая газета «Взгляд» 6 июля 2018
Фото: ТАСС
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская не стала вставать, чтобы поприветствовать делегацию американских конгрессменов, прибывших с визитом в Москву и побывавших в зале пленарных заседаний нижней палаты российского парламента.
Фотография реакции Поклонской на прибытие в зал заседаний Госдумы американских политиков опубликована в Facebook Леонида Дегтярева, бывшего начальника управления PR «Корпорации развития Республики Крым».
Дегтярев напомнил, что американские конгрессмены наложили санкции на Россию.
Делегация конгрессменов США во главе с сенатором Ричардом Шелби посетила Россию с визитом 2-5 июля. Во время посещения Госдумы Шелби признался, что удивлен аншлагом в зале пленарных заседаний нижней палаты российского парламента. Он отметил, что такое редко бывает в работе палат американского конгресса.
Шелби также заявлял, что отношения России и США отличаются напряженностью, но при всех имеющихся противоречиях Москве и Вашингтону необязательно быть противниками.
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