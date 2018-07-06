СМИ: в КНДР ожидают приезда Си Цзиньпина на годовщину основания страны

На вопрос, приедет ли китайский лидер в Пхеньян он ответил, что «ему придется приехать, поскольку он был приглашен». Помимо Си Цзиньпина в КНДР ожидают прибытие обширной делегации из Китая по случаю памятной даты.

Как сообщало агентство ЦТАК, лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе своей первой из трех поездок в Китай в марте этого года пригласил Си Цзиньпина посетить его страну с официальным визитом, тот принял приглашение. Последний визит китайского руководителя в КНДР состоялся в 2005 году, тогда Пхеньян посетил председатель Ху Цзиньтао