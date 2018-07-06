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Путин и Медведев поздравили Назарбаева с 78-летием
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Путин и Медведев поздравили Назарбаева с 78-летием
Мир24
3 часа назад
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Президент России
Владимир Путин
направил поздравительную телеграмму лидеру
Казахстана
Нурсултану Назарбаеву
по случаю дня его рождения и Дня столицы, сообщается на сайте Кремля.
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