Трамп подарил Ким Чен Ыну «человека-ракету» 

Президент США Дональд Трамп подарил лидеру КНДР письмо и диск Элтона Джона с песней Rocket Man. Необычный подарок северокорейскому лидеру передал госсекретарь США Майк Помпео, прибывший в Пхеньян.
Как сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo, музыкальный диск являлся предметом обсуждений во время обеда Трампа с Кимом.
«Ким Чен Ын упомянул, что Трамп назвал его «человеком-ракетой» в прошлом году, когда напряженность сильно возросла. После этого Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что не знает», — сообщает издание Chosun Ilbo.
Хозяин Белого дома нелицеприятно отзывался о лидере КНДР в ноябре 2017 года на фоне обострившихся отношений между США и КНДР. Тогда он лично придумал прозвище Rocket Man (Человек-ракета) для лидера КНДР Ким Чен Ына. Однако спустя несколько месяцев дипотношения между двумя странами постепенно наладились. Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. В ходе него Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, предусматривающий со стороны КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.