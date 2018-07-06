Ещё
Трамп подарил Ким Чен Ыну «человека-ракету»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп подарил Ким Чен Ыну «человека-ракету» 

News.ru 6 июля 2018
Президент США Дональд Трамп подарил лидеру КНДР письмо и диск Элтона Джона с песней Rocket Man. Необычный подарок северокорейскому лидеру передал госсекретарь США Майк Помпео, прибывший в Пхеньян.
Как сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo, музыкальный диск являлся предметом обсуждений во время обеда Трампа с Кимом.
«Ким Чен Ын упомянул, что Трамп назвал его «человеком-ракетой» в прошлом году, когда напряженность сильно возросла. После этого Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что не знает», — сообщает издание Chosun Ilbo.
Хозяин Белого дома нелицеприятно отзывался о лидере КНДР в ноябре 2017 года на фоне обострившихся отношений между США и КНДР. Тогда он лично придумал прозвище Rocket Man (Человек-ракета) для лидера КНДР Ким Чен Ына. Однако спустя несколько месяцев дипотношения между двумя странами постепенно наладились. Первый в истории саммит США и КНДР состоялся 12 июня в Сингапуре. В ходе него Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, предусматривающий со стороны КНДР денуклеаризацию Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
News.ru: последние новости
«Хороший Путин» смягчит пенсионную реформу Тайное звание: за что Киреенко получил «Золотую Звезду» Макрон летит на помощь сборной Франции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве40
Москва ушла под воду14
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение