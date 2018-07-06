Трамп подарил Ким Чен Ыну «человека-ракету»

Как сообщает южнокорейское издание Chosun Ilbo, музыкальный диск являлся предметом обсуждений во время обеда Трампа с Кимом

«Ким Чен Ын упомянул, что Трамп назвал его «человеком-ракетой» в прошлом году, когда напряженность сильно возросла. После этого Трамп спросил, знает ли Ким Чен Ын эту песню, и тот ответил, что не знает», — сообщает издание Chosun Ilbo.