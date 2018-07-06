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СМИ: делегация конгрессменов и сенаторов США посетит Ереван
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СМИ: делегация конгрессменов и сенаторов США посетит Ереван 

ТАСС 45 минут назад
ЕРЕВАН, 6 июля. /ТАСС/. Крупная американская делегация в сентябре посетит Армению, чтобы оказать политическую и экономическую поддержку новым властям республики. Об этом в пятницу, ссылаясь на свои источники, пишет местная газета «Жаманак».
"В составе американской делегации в Ереван прибудут сенаторы и конгрессмены США, а также представители крупных американских корпораций. Визит американцев в Ереване ожидают в сентябре", — подчеркивает источник газеты. «Жаманак» также отмечает, что целью визита делегации из США является оказание политической и экономической поддержки новым властям Армении.
Ранее председатель правительства Армении Никол Пашинян заявил, что «его кабмин считает важным активный диалог и сотрудничество с Соединенными Штатами во всех областях, представляющих взаимный интерес». «Мы готовы придать новый импульс двустороннему сотрудничеству, включая расширение торгово-экономических связей», — подчеркнул премьер республики.
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