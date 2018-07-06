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Андрей Тарасенко подал документы в избирком для участия в выборах губернатора Приморского края
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Андрей Тарасенко подал документы в избирком для участия в выборах губернатора Приморского края 

Primpress 6 июля 2018
Фото: Primpress
В пятницу, 6 июля, врио губернатора Приморского края подал в избирательную комиссию пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборы главы региона, сообщает PRIMPRESS. С этого момента Андрей Тарасенко стал полноправным участником избирательной гонки.
«Всего было получено 66 листов документов. Теперь необходимо их проверить на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации», — сообщил секретарь Избирательной комиссии Приморья Роман Охотников.
Ранее для выдвижения на выборы губернатора Приморского края документы в избирательную комиссию подал Кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко.
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