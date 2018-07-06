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Трамп подарил Ким Чен Ыну диск Элтона Джона с песней «Человек-ракета»
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Трамп подарил Ким Чен Ыну диск Элтона Джона с песней «Человек-ракета» 

Lenta.ru 6 июля 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну диск Элтона Джона с песней «Человек-ракета» (Rocket Man). Он также отправил коллеге личное письмо, сообщает The Chosun Ilbo.
По словам источников в Вашингтоне, Трамп и Ким обсуждали песню британского исполнителя во время встречи в Сингапуре в июне. Лидер КНДР напомнил, что Трамп называл его «человеком-ракетой», когда двусторонние отношения были напряженными в 2017 году. Тогда американский лидер спросил, знает ли Ким песню с таким названием, на что тот ответил: «Нет».
Хозяин Белого дома попросил госсекретаря Майка Помпео передать председателю КНДР диск и послание, когда тот будет в Северной Корее.
Отмечается также, что подарок должен напомнить Ким Чен Ыну о договоренности о денуклеаризации, которую стороны подписали во время саммита.
6 июля госсекретарь США Майк Помпео в третий раз прибыл в Северную Корею, чтобы обсудить программу денуклеаризации Корейского полуострова, о которой лидеры стран договорились во время встречи в Сингапуре 12 июня, передает Reuters. В термин «полной денуклеаризации» Вашингтон включает ликвидацию ядерного и других видов оружия массового уничтожения, а также ракет и всех соответствующих объектов.
Rocket Man — песня британского певца и композитора Элтона Джона, написанная в 1972 году. В 2004-м журнал Rolling Stone включил ее в список «500 величайших песен всех времен».
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