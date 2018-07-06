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МИД Китая: Пекин находится в постоянном контакте с арабскими странами по иранскому вопросу
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МИД Китая: Пекин находится в постоянном контакте с арабскими странами по иранскому вопросу 

ТАСС 6 июля 2018
ПЕКИН, 6 июля. /ТАСС/. Китай находится в тесном контакте с арабскими государствами по вопросам региональной безопасности, в том числе и по ситуации с Ираном. Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции заявил помощник главы МИД КНР Чэнь Сяодун.
"КНР и арабские государства находятся в тесной коммуникации в вопросах, касающихся регионального мира и стабильности. Иранский вопрос — один из тех, по которым мы поддерживаем постоянный контакт", — заявил дипломат.
Чэнь Сяодун также отметил, что Китай всегда выступал за то, чтобы все заинтересованные стороны «работали вместе и делали больше для поддержания стабильности и мира в регионе».
Помощник главы МИД КНР в пятницу провел пресс-конференцию в преддверии восьмой министерской встречи Форума китайско-арабского сотрудничества, которая начнет свою работу в Пекине 10 июля. Ожидается, что на открытии мероприятия перед делегатами более чем из 20 стран выступит председатель КНР Си Цзиньпин.
Ситуация вокруг Ирана обострилась в начале мая, когда президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе — сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности (СБ) ООН и односторонних рестрикций, введенных в свое время США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые ограничительные меры.
Лидеры Великобритании, Германии и Франции Тереза Мэй, Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон призвали всех участников сделки и дальше полностью ее выполнять. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выход США из сделки нарушением резолюции СБ ООН и отметил, что Москва будет добиваться сохранения соглашения, несмотря на планы Вашингтона возобновить санкционный режим против Тегерана.
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