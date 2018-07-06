МИД Китая: Пекин находится в постоянном контакте с арабскими странами по иранскому вопросу

ПЕКИН, 6 июля. / ТАСС /. Китай находится в тесном контакте с арабскими государствами по вопросам региональной безопасности, в том числе и по ситуации с Ираном . Об этом в пятницу в ходе пресс-конференции заявил помощник главы МИД КНР Чэнь Сяодун.

"КНР и арабские государства находятся в тесной коммуникации в вопросах, касающихся регионального мира и стабильности. Иранский вопрос — один из тех, по которым мы поддерживаем постоянный контакт", — заявил дипломат.

Чэнь Сяодун также отметил, что Китай всегда выступал за то, чтобы все заинтересованные стороны «работали вместе и делали больше для поддержания стабильности и мира в регионе».

Помощник главы МИД КНР в пятницу провел пресс-конференцию в преддверии восьмой министерской встречи Форума китайско-арабского сотрудничества, которая начнет свою работу в Пекине 10 июля. Ожидается, что на открытии мероприятия перед делегатами более чем из 20 стран выступит председатель КНР Си Цзиньпин