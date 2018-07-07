Как ответит РФ в случае отмены санкций?

Косачев рассказал об ответной реакции РФ в случае отмены санкций

«Односторонние санкции противоречат международному праву, а санкции против парламентариев — ещё и основополагающим принципам демократии. Соответствующие российские решения во всех случаях носят ответный и, как правило, зеркальный характер, и подлежат отмене незамедлительно после отмены санкционных решений, явившихся причиной их принятия нами», —цитирует РИА «Новости» его заявление.

По словам сенатора, позиция России хорошо известна авторам санкционной политики и по определению «не является ни предметом переговоров, ни сюжетом каких-то просьб и обращений с российской стороны».

«Если абсурдность, незаконность и бесперспективность санкционной политики наконец-то становится очевидной и для американской стороны, это можно только приветствовать», — добавил Косачев.

Ранее один из Telegram-каналов сообщил о том, что США могут рассматривать возможность отмены санкционного режима против российских депутатов и сенаторов для возобновления межпарламентского диалога.

В пятницу Косачев также заявил, что российско-американский межпарламентский диалог разморожен. По его словам, смысл и последствия этого визита заключаются в том, что межпарламентский диалог сможет приобрести в будущем структурированный характер.