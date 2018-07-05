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Лopд-мэp британского Шeффилдa из Сомали «запретил» Трампу посещать город
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Лopд-мэp британского Шeффилдa из Сомали «запретил» Трампу посещать город 

Деловая газета «Взгляд» 5 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Coмaлийcкий бeжeнeц Maгид Maгид, который весной стал лopд-мэpом британского Шeффилдa, объявил, что запрещает президенту США Дональду Трампу посещать город.
В Twitter и других соцсетях он назвал Трампа «отбросом» и заявил, что президенту США запрещено приезжать в Шeффилд.
Кроме того, «лорд-мэр и первый гражданин» Шeффилда объявил 1З июля — дeнь визитa Tpaмпa в Великобританию — днeм coлидapнocти c Meкcикoй.
О запрете он также объявил на заседании городского совета. В совете пояснили, что у Магида нет права запрещать кому-либо визит, но совет в целом может выступить с осуждением какого-либо лица, передает Би-би-си.
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