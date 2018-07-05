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Лопес Обрадор намерен пригласить Трампа на свою инаугурацию в декабре
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Лопес Обрадор намерен пригласить Трампа на свою инаугурацию в декабре 

ТАСС 1 час назад
МЕХИКО, 5 июля. /ТАСС/. Победитель президентских выборов в Мексике 1 июля Андрес Мануэль Лопес Обрадор пригласит президента США Дональда Трампа на свою инаугурацию. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции. Его инаугурация намечена на 1 декабря.
"Ему будет направлено приглашение, разумеется, — сказал Лопес Обрадор. — Мы соседние страны, у нас есть торговые и экономические отношения, дружеские связи". В число приглашенных также войдут премьер-министр Канады Джастин Трюдо и руководители многих других стран, число которых не уточнялось. «Мы будем стремиться к дружеским отношениям со всеми народами и правительствами мира», — сказал Лопес Обрадор.
В ходе предвыборной кампании Лопес Обрадор выступал за достижение договоренностей с Вашингтоном и говорил о готовности встретиться с Трампом.
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