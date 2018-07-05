Путин напомнил о не чувствующих улучшений россиянах 

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и своей администрации рассказал о росте реальных зарплат россиян, отметив при этом, что не все граждане замечают этот рост. Стенограмму совещания приводит пресс-служба Кремля.
Президент подвел предварительные итоги развития российской экономики в 2018 года. По словам Путина, прирост промышленного производства за январь — май составил 3,2%, сельского хозяйства — 2,5%.
Безработица и инфляция находятся на стабильно низком уровне, а реальные заработные платы и доходы населения растут.
«При этом, конечно, мы всегда должны в таких случаях оговариваться, что не все люди это чувствуют, мы должны знать об этом. Но статистика именно такая, и она, надеюсь, будет сохранена, с тем чтобы как можно больше наших граждан почувствовали позитивный эффект от работы экономики», — отметил Путин.
Президент отметил и сложности, с которыми сталкивается российская экономика. По его словам, они связаны со структурными особенностями экономики и с влиянием внешних факторов.
В совещании, которое прошло в Кремле, приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, его первый заместитель и министр финансов Антон Силуанов, глава администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Белоусов и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.