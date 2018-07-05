Ещё
Путин напомнил о не чувствующих улучшений россиянах
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин напомнил о не чувствующих улучшений россиянах 

Рамблер 57 минут назад
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства и своей администрации рассказал о росте реальных зарплат россиян, отметив при этом, что не все граждане замечают этот рост. Стенограмму совещания приводит пресс-служба Кремля.
Президент подвел предварительные итоги развития российской экономики в 2018 года. По словам Путина, прирост промышленного производства за январь — май составил 3,2%, сельского хозяйства — 2,5%.
>> Госдума назвала пенсии и зарплаты депутатов
Безработица и инфляция находятся на стабильно низком уровне, а реальные заработные платы и доходы населения растут.
«При этом, конечно, мы всегда должны в таких случаях оговариваться, что не все люди это чувствуют, мы должны знать об этом. Но статистика именно такая, и она, надеюсь, будет сохранена, с тем чтобы как можно больше наших граждан почувствовали позитивный эффект от работы экономики», — отметил Путин.
Президент отметил и сложности, с которыми сталкивается российская экономика. По его словам, они связаны со структурными особенностями экономики и с влиянием внешних факторов.
В совещании, которое прошло в Кремле, приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, его первый заместитель и министр финансов Антон Силуанов, глава администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, помощник президента Андрей Белоусов и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Комментарии162  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пенсионный фонд предложили упразднить142
Беременной Кудрявцевой поставили диагноз14
Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе269
Пассажир рухнувшего лифта рассказал о спасении44
Сколько получают депутаты и другие события дня40
Видео
19:56
Пенсионный фонд предложили упразднить
Экономика
01:10
Депутат Рады опозорился в прямом эфире
Украина В мире
04:41
Путин напомнил о не чувствующих улучшений россиянах
Политика
00:59
Беременной Кудрявцевой поставили диагноз
Шоу-бизнес
01:29
Пассажир рухнувшего лифта рассказал о спасении
Происшествия
01:00
Названы самые востребованные специалисты в Москве
Новости Москвы
01:14
Инцидент в Эймсбери встревожил Кремль
Политика В мире
00:21
Лифт рухнул с 40-го этажа в Москве
Происшествия Новости Москвы
00:46
ЕС продлил санкции против России
В мире Европа
01:28
Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
В мире Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение