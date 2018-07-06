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Путин поручил правительству улучшить жизнь россиян
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Путин поручил правительству улучшить уровень жизни граждан 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: РИА Новости
По мнению главы государства, не все жители РФ ощущают на себе положительный эффект от стабильной макроэкономической ситуации в стране.
Положительный эффект от стабильной макроэкономической ситуации в России должны почувствовать как можно больше граждан страны. Такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством. По словам главы государства, рост производства в этом году составляет более трех процентов, инфляция низкая, увеличиваются зарплаты и доходы. Однако ощущают это далеко не все.
«Предстоит решить серьезные задачи в части увеличения доходов граждан, повышения эффективности и адресности социальной поддержки, многое сделать для роста производительности труда, развития малого, среднего предпринимательства, для появления в России новых высокотехнологичных производств. В целом нужно придать дополнительный стимул развитию отечественной экономики, задать долгосрочный тренд на повышение ее устойчивости и рост качества жизни людей», — сказал российский лидер.
Президент подчеркнул, что основные цели отражены в Указе о стратегическом развитии России до 2024 года. И все положения этого документа будут преобразованы в национальные программы и проекты. Путин добавил, что при их подготовке необходимо наладить тесное взаимодействие центра с регионами, как организационное, так и финансовое.
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